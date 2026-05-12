◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・嶋村麟士朗捕手（22）が12日のヤクルト戦でうれしいプロ初本塁打を放った。7回2死一塁で先発・西勇の代打として出場し、5番手・広沢の外寄り直球を左翼席へ豪快に放り込んだ。24年育成ドラフト2位で入団した嶋村は、今年3月に支配下登録された。4月21日のDeNA戦（横浜）でプロ初安打をマーク。「母の日」だった5月10日の同戦（甲子園）では、初タイムリーで初打