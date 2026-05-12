家計の味方！であるはずの豚肉ですが、値上がりが続いています。去年も価格が高騰していましたが、今年もその流れが止まりません。サイゼリヤでは人気メニューの生ハムがついに販売休止になっています。【写真を見る】家計の味方だったのに…豚肉が高い！「1キロで300円上がった」スペイン産輸入停止で値上がりサイゼリヤの「生ハム」は販売休止に輸入豚肉の仕入れ値高騰ファミレス人気メニューも販売休止に東京・水道橋にある