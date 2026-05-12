メジャーリーグ「ボストン・レッドソックス」吉田正尚選手（32）の妻で管理栄養士のゆり香さん（33）が、娘2人の写真を公開し、話題になっている。【映像】吉田正尚選手との夫婦ショットや娘たちの写真2017年10月に吉田選手と結婚し、5歳と4歳の娘を育てているゆり香さん。Instagramでは、仲睦まじい夫婦ショットや娘の子守りをする吉田選手の動画など、プライベートの様子を発信してきた。夫からのプレゼント公開2026年5月1