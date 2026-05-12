北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故で、乗車していた生徒が事故の直前に「死ぬかも」という趣旨のメッセージを保護者に送っていたことが、わかりました。事故を起こした容疑者はこの2週間で少なくとも3回の事故を起こしていて、車の修理をした会社が免許の返納をすすめるなど、事故前のやりとりを語りました。こちらは5月6日、新潟市中央区にある北越高校の近くに設置された防犯カメラの映像です。映っていたのは1台