5月11日、LaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で行われた『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』クォーターファイナルの、千葉ジェッツvs群馬クレインサンダーズのGAME3は、激戦の末72－68でホームの千葉Jが勝利。CSセミファイナルへ駒を進めた。 レギュラーシーズン最終5試合で全勝しCSクォーターファイナルのホーム開催を勝ち取った千