FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、新曲「ニガテオソロイ」を5月20日に配信リリース。また、5月13日からTikTok、Instagramにて楽曲の一部が先行配信される。 （関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡） 本楽曲は、7月29日リリースのメジャー1st CDシングル『夏いぞん』の収録曲（初回限定盤A／Bのみ収録）で