Nikoん、maximum10、ARAYAJAPANが、コンピレーションCD『as it is /（not）as』を7月8日にリリースする。 （関連：春フェスで注目のアーティストは？OddRe:、名誉伝説、Nikoん……今勢いに乗る期待の5組を紹介） 同作品は、全国津々浦々のバンドやライブハウスとの交流で得た繋がりを辿り企画されたもの。“そのまま”という意味を持つ「as it is」と、“そのままではない（＝変わっていく）”という意