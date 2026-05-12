MLB Japanが5月9日、公式Instagramを更新。現在負傷者リスト入りしているヒューストン・アストロズの今井達也（28）が誕生日を迎えたことを報告。復帰間近の右腕の記念日を祝うとともに、ファンへ温かいメッセージを呼びかけた。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 投稿されたのは、今井の爽やかなソロショットと、マウ