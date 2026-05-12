聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第40弾は「アディショナルタイム」だ。――◆――◆――試合中に失われた時間を補うため、前半と後半の終了時に追加される時間。かつては「ロスタイム」の呼び方が一般的だったが、近年は国際サッカー連盟（FIFA）や日本サッカー協会（JFA）も「アディショナルタイム」の表現を用いている。選手交代や負傷対応、VAR（ビデオ・ア