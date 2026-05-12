プレミアリーグ残留が決まった直後の一戦で、田中碧が所属するリーズは気を緩めなかった。５月11日、トッテナム・ホットスパー・スタジアム。残留争いの渦中にあるトッテナムを相手に、リーズは１−１で引き分けた。試合は、ホームの大歓声を受けたスパーズが立ち上がりから主導権を握り、リーズが押し込まれる時間帯が続く展開となった。３−４−２−１のセントラルMFで先発した田中も、まずは守備対応に追われる形となる。