農業の尊さを学ぼうと五島で高校生が田植えを体験しました。 五島南高校では、生徒に農業の尊さを学んでもらおうと32年前から田植え体験を行っています。 今年は1、2年生43人が参加し泥にまみれながら苗を一株ずつ丁寧に植えました。 ※詳しくは動画をご覧ください 稲刈りは8月下旬で収穫した米は10月の文化祭で販売し、収益の一部を「歳末たすけあい募金」に寄付するということです。