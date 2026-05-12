2026年5月11日、中国メディアの封面新聞は、2026年サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の観戦費用が高騰し、熱狂的なファンでさえ断念や極端な節約を強いられていると報じた。記事は、大会まで1カ月を切る中、チケットや宿泊費、交通費の歴史的な高騰がファンの情熱を削いでおり、ホテルの予約状況が予想を下回るなど大会の熱気が不足していると紹介。国際サッカー連盟（FIFA）がチケットを完売できず追加販売を繰り返す一方で、