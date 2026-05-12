国連のグテレス事務総長は5月11日、ケニアで国連ナイロビ事務所の拡張プロジェクトに出席し、アフリカの多くの国がホルムズ海峡の持続的な情勢の深刻なマイナスの影響を受けており、特にエネルギーと化学肥料の価格の大幅な上昇による衝撃が非常に大きいと指摘しました。（提供/CGTN Japanese）