中国SNSの微博（ウェイボー）で12日、ドラマ「マイ・ラッキー・スター〜放羊的星星」などで知られる台湾の俳優リー・ウェイ（李威）、本名・李翊瑋（リー・イーウェイ）被告に判決が言い渡されたことが注目を集めた。この事件は台北市内にある出家者が修行する精舍で2024年に起きたもので、被害者は信者の女性。同年7月24日に「精舍内で信者が倒れている」との通報を受けて警察が急行したところ、女性にはすでに生活反応がな