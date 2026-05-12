NBAプレイオフカンファレンス・セミファイナルの2試合が11日(日本時間12日)に行われ、EASTでは第4シードのキャバリアーズが第1シードのピストンズとの第4戦で勝利。星を2勝2敗のタイに戻しました。WESTでは第1シードのサンダーがレイカーズを4連勝で下し次のステージへ駒を進めました。八村塁選手が所属するレイカーズは、サンダーに3敗し、もう後がない状況で4戦目に臨みました。4戦連続でのスタメン出場となった八村選手は、第1