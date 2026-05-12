JR新浦安駅の「アトレ新浦安」は、リニューアル工事中の1F食料品ゾーン（生鮮・デリ売場）を7月に全面リニューアルする。【画像】デパ地下のような「SHIN-URA MARCHE」…クイーンズ伊勢丹など登場へ今回のリニューアルでは、生鮮売場が新たに「SHIN-URA MARCHE（シンウラマルシェ）」として誕生。隣接するデリ売場とともに、新浦安エリアの食生活をより豊かに彩る「食の拠点」へと生まれ変わる。「SHIN-URA MARCHE」が目指す