好角家タレントの山根千佳が１１日、インスタグラムを更新。水玉のワンピースを着て両国国技館の前で撮影した写真を添え、「昨日の大相撲観戦の写真」とつづった。山根は「毎日大相撲がある幸せを噛み締めています」と喜びを隠せず。「スロースターターの若隆景関が初日から３連勝ともしかしたらもしかして」などと、ここまでを振り返った。オフショルダーで肩をのぞかせ、透明感あふれる私服ショットが反響を集め、「可愛す