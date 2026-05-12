漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表された。馬狼照英役は東啓介が担当する。あわせてビジュアルが公開された。【画像】顔そっくり！馬狼姿の東啓介公開された実写『ブルーロック』ビジュアル演じる馬狼は、チームXを率いる絶対的な王者。自らを王様(キング)と称し、試合中は敵味方問わず周囲のプレイヤーを脇役として扱う。自分がルールだと言い張るほどの強いエゴの持ち主