ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は12日に予選2日目が行われた。初日4Rは見せ場なく6着に敗れた和田操拓（41＝滋賀）が反撃を開始した。2日目9Rはカド4コースから握ると、インで残した渡辺雄朗を2マークで鋭く差してシリーズ初勝利を挙げた。「凄く良くなりました。スタートしてからの足に回った後、ターン回りと全部が良かった。スリットで6番（権藤俊光）が伸びてきたけど、合わせて回ることが