芸能人のゴルフ大会「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」が１１日、千葉県内で行われ、小島瑠璃子、すみれ、石田純一らが出場した。女優・矢部美穂もその１人。フリルっぽい袖部分がおしゃれな白いトップス＆紺のスカート見えショートパンツの上品＆キュートなコーデでも魅了した。２０２２年５月に川崎競馬所属の山林堂信彦騎手と結婚しており、ゴルフ大会から一夜明けた１２日には、夫のために弁当を手作り。