NBAプレーオフ米プロバスケットボール（NBA）の西地区プレーオフ（PO）第4戦が11日（日本時間12日）、クリプト・ドットコム・アリーナで行われた。レイカーズは110-115でサンダーに及ばず、4連敗。八村塁が見せたスーパープレー直後、スーパースターの表情に注目が集まった。絶対に負けられない第4戦。スタメン起用された八村は8本中4本のスリーポイントを決めるなど、43分11秒の出場で25得点、5リバウンドと躍動した。6点を