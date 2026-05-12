猫の『目の様子』からわかる3つの心理 1.ゆっくり瞬きは安心と信頼のサイン 猫と目が合ったとき、ゆっくりと瞬きをすることがあります。その理由は、その人に対して「安心している」「信頼している」という気持ちの表れです。 猫にとって目を閉じる行為は無防備になること。そのため、警戒している相手にはなかなか見せません。それでもゆったりと瞬きをするのは、「この人の前なら大丈夫」と感じているからです