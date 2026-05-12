◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１番人気は【３・２・２・３】（データは以降も過去１０年）、複勝率７割でまずまずではあるが、２番人気は３着１度、３番人気は２着２度があるだけ。致命的な不利を受けた馬も複数いたりと、ヴィクトリアマイルは、上位人気馬にとっては受難のＧ１だといえる。普通に考えれば、今年はエンブロイダリーで堅くみえる。過去１０年で７勝を挙げ