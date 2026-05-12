宮城・仙台市の交差点で、直進していた車と右折してきた対向車が衝突しました。事故が起きたのは11日午前10時45分ごろ。視聴者が撮影した映像では、鳴り響くサイレンや道路の真ん中で横転した車、そして、ボンネットがめくれた車が止まっている様子が確認できます。警察によりますと、事故当時、信号はどちらも青だったということです。目撃していた男性は「前席のエアバッグが出ていたので、よほどの衝撃だったと思う」と話します