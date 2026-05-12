人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」の地域別週間結果が発表された。1位は各地域ともに同じキャラクターとなっている。【画像】そのキャラ人気あるの！？『ワンピース』人気投票の中間結果100位までこれは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と