タレントの青木さやか（53）が、長女からのプレゼントを飾ったおしゃれな自宅の様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】リノベした青木さやかのおしゃれな自宅（複数カット）2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで2LDKから1LDKにリノベーションした自宅のルームツアーを公開していた青木。テレビやジェットバスが付いた木目調のバスルームや広々としたキッチンなどを披露し、「家具も装飾もすべてがセンスある」「おしゃれか