このところ北海道では遭難が相次いでいます。遭難する人が最も多くなるのが5月から6月。原因は、暖かくなり山菜採りが本格化する季節。特に旬を迎えるタケノコが人気です。厚別警察署 北広島交番・熊井敏光所長は「大型連休明けから6月中旬には、特に『タケノコ採り』で遭難する方がいる」と注意を呼びかけています。しかし、なぜ遭難してしまうのか。警察が立ち合う中、記者が実際に体験しました。行く手を遮るのは、背丈2メート