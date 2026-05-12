新入社員が地域で研修です。JFEスチールの新入社員が、良寛和尚が修行したことで知られる岡山県倉敷市の円通寺で、座禅研修を行いました。 【写真を見る】「心の鍛錬と地域貢献につなげる」新入社員が座禅研修 良寛和尚が修行した「円通寺」【岡山】 地元の寺で、心の鍛錬と地域貢献に臨みます。倉敷市玉島柏島の円通寺にやってきたのは、JFEスチール西日本製鉄所の新入社員です。座禅研修は集中力や忍耐力を養っ