カタール航空は、東京/羽田〜ドーハ線の運航を7月15日から再開する。当初は月・水・土・日曜の週4往復を運航し、8月1日からは1日1往復に増便する。カタール航空の東京/羽田〜ドーハ線は、2024年3月に日本航空（JAL）が同路線を開設したことに伴い、同4月から運休していた。JALは中東情勢を鑑み、同路線を2月28日から7月1日まで運休している。■ダイヤQR813東京/羽田（01：35）〜ドーハ（06：45）QR812ドーハ（07：50）〜東京/