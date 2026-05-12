日本一早い新茶の産地・鹿児島で、初取引価格が1kg3万円と過去最高値を記録し、いま“お茶ブーム”が起きている。背景には、世界的な抹茶需要の高まりがある。こうした中、知覧茶ブランドマネージャーの窪拓摩さんが、SNSやイベントを通じて国内外へ魅力発信に挑んでいる。売上が2倍、3倍に伸びる農家がある一方、高値による影響を懸念する声も。生産者と消費者をつなぎ、知覧茶の価値向上を目指す取り組み