◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の戸郷翔征投手が１２日、広島戦で今季初白星を目指して今季２度目の先発に臨むも、５回に小園に勝ち越しソロを浴びるなど５回１１０球を投げて６安打３失点６Ｋで降板となった。初回、先頭・大盛にはいきなり右前安打を浴びて、２番・菊池には犠打。さらに３番・小園、４番・坂倉へ２者連続四球。１死満塁とピンチをつくった。ここで５番・モンテロをスライダーで空振り