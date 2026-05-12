◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）三塁で先発した広島・坂倉将吾捕手が勝ち越しソロを放った。同点の５回２死。フルカウントから巨人・戸郷の変化球を捉えた。右翼スタンドに飛び込んだ一発は、３戦ぶりの６号。貴重な勝ち越し弾で４番の仕事を果たした。「床（床田）さんが頑張って投げているので、追いつかれた次のイニングですぐに勝ち越すことができてよかったです」と、声を弾ませた。ここ１０戦で４発。