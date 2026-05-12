◆パ・リーグソフトバンク―西武（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・山本恵大が今季初めて出場選手登録されると、「６番・右翼」で先発出場。２回無死の１打席目に中前安打を放った。この日、トレードでＤｅＮＡから山本祐大の加入が決まり、チームの山本姓は２人になる。１３日からの「山本恵」の表記変更を前に「ホークスの山本」をファンにアピールした。育成出身の５年目の外野手は、２軍で２８試合に出場して