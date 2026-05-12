フィリピンで、いわゆる「麻薬戦争」を主導したとして、ICC=国際刑事裁判所は、ドゥテルテ前大統領の側近の上院議員に対する逮捕状を公開しました。ICCは11日、フィリピンのデラロサ上院議員に対し、去年11月に逮捕状を出していたと明らかにしました。デラロサ上院議員は、フィリピン国家警察の長官に就いた2016年以降、すでにICCで起訴されたドゥテルテ前大統領とともに「麻薬戦争」と呼ばれる超法規的な薬物犯罪対策を主導。プロ