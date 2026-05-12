女優でＴｉｋＴｏｋのライバーとしても活動する網浜直子が、イケメン次男との２ショットを披露した。網浜は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「幸せを噛み締めた２ＤＡＹＳ長男からの〜次男！ありがと」と記し、次男でＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動する秦崚馬（はた・りょうま）さんと食事するショットなどをアップした。崚馬さんは慶大２年の時に「ミスター慶応コンテスト」でグランプリに輝いたイケメンで、現在は