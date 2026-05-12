中道改革連合は今年2月の衆院選での大敗について、党としての強いメッセージ性に欠け、「有権者が積極的に選ぶ理由のある党になれていなかった」などとする選挙総括を決定しました。中道改革連合はきょう（12日）、大幅に議席を減らし、大敗した2月の衆院選について、敗因の分析や党再建の取り組みについて、まとめた選挙総括を決定しました。先月取りまとめたたたき台では、敗因の分析として、▼若年層や現役世代などの積極的な支