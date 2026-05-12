自認する性が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の当事者が、性別を明らかにしない表記に戸籍を訂正するよう求めた家事審判の即時抗告審で、大阪高裁（大島雅弘裁判長）は、男女以外の表記を認めない戸籍法の運用は「法の下の平等を定めた憲法１４条の趣旨に抵触する」と判断した。当事者の申し立てについては「表記の見直しは国会の立法過程で行われるべきだ」として退けた。決定は８日付。決定によると、当事