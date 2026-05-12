１１日に東京都内で映画「天と地と」（１９９０年公開）のリバイバル公開が行われ、舞台挨拶に出演俳優の野村宏伸（６１）が登場した。角川映画５０周年を記念した「角川映画祭」の一環で音楽を担当した小室哲哉らと登壇。久しぶりのイベント登場となった。還暦を過ぎても若さと雰囲気は健在。４月に特集されたテレビ東京「ありえへん∞世界」では、１９８８年ドラマ「教師びんびん物語」で大ブレークした後は、最高年収約