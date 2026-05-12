近年、NISAの普及はますます進んでいます。SNSでは投資枠を使い切るような高額投資が目立ちますが、少額でも「始める」のと「始めない」とでは、将来の資産形成に大きな差がついてくるでしょう。 本記事では、NISAの仕組みを利用して月々5000円投資した場合、将来的にどの程度の運用益が期待できるのかシミュレーションします。これからNISAを始める人への注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。 NI