香港映画と香港カルチャーが大好きな、ぼる塾の田辺智加さんと酒寄希望さんが、東京にいながら香港気分を味わえる「香港贊記茶餐廳（ホンコン チャンキーチャチャンテン）飯田橋店」へ。香港生まれのオーナー、チャン・マンワイさんと、現在公開中の映画『旅立ちのラストダンス』について、美味しい料理をいただきながら語り合いました。What？映画『旅立ちのラストダンス』とは？邦題『旅立ちのラストダンス』が意味するのは、「