卓球台をお立ち台代わりに。まさかの行動が物議を醸しています。12日午後、ロンドンで行われた卓球の世界選手権で男女ともに団体で銀メダルを獲得した卓球日本代表の選手たちが帰国しました。そんな熱戦が繰り広げられた大会の裏で、驚きの行動が。卓球台の上に立ち、両手を突き上げて喜びのポーズ。さらに、胸の中国国旗を指さして勝利を誇示する場面も。10日に行われた男子団体の決勝で日本を破り、中国の優勝が決定した直後、中