小柄女性向けブランド「COHINA（コヒナ）」から、「2026 Summer Collection」が登場しました。今回のコレクションでは、夏の光や景色から着想を得た爽やかなカラーアイテムを展開。さらに、百田夏菜子さんを起用したビジュアルにも注目です♡ 軽やかなシルエットと着映え感を兼ね備えたアイテムが揃い、この夏のおしゃれをもっと楽しく彩ってくれそう。デニムやサングラスなど、注目コラボアイテムも見逃せません。