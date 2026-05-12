カメラを構えるその先にあったのは、差し込む夕日と海岸に向かって伸びる棚田が作りだす幻想的な風景。階段のように斜面に作られた大小283枚の田んぼが連なる、佐賀・玄海町の「浜野浦の棚田」です。田植えの時期で水を張った棚田を、オレンジに染める夕日。1年で最も美しい時期ともいわれます。玄海町によりますと、見頃は5月いっぱいまでだということです。一方、岡山・奈義町の田んぼには、2時間限定の絶景が。水面に映し出され