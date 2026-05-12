新潟・胎内市の牧場にいるアルパカ。ですが、顔の周り以外の毛がスッキリしています。アルパカといえば全身もふもふの姿なはずですが…。来園者：すごく細くなっていてびっくりした。かわいかったね。このアルパカたちは毛刈り後の姿。暑さに弱いため、夏が来る前の恒例行事。体重60kgから70kgの体を覆う分厚い毛を約30分かけて刈っていきます。さらに、この時期に行うのには、もうひとつ理由が。山古志アルパカ牧場・志田麻里奈さ