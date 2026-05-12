タレントの矢口真里（43）が11日、「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。モーニング娘。について、夫から言われた言葉に驚いたと明かした。矢口は高校1年だった98年5月に、オーディション番組「ASAYAN」のモーニング娘。の追加メンバーオーディションに合格して、保田圭、市井紗耶香とともに第2期生としてメンバー入りした。矢口が「いい時代でした本当に。周りにあまりアイドルも、グループ