気の合う仲間たちと楽しむティータイム。穏やかなひとときを過ごしていたその時、突然の乱入者、ニワトリが。驚いた男性たちは一斉に飛びのき、騒然となりました。ニワトリはどこから来たのか？見上げてみると…「うちのニワトリが飛んでった」という声が。男性たちによりますと、ニワトリは、向かいの建物の5階から飛んできたということです。高さ約15メートル以上からの急降下。ニワトリの目当ては何だったのでしょうか。テーブ