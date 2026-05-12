Jリーグのオールスター戦出場選手発表会に出席した浦和のGK西川（左端）ら選手たち＝12日、東京都新宿区Jリーグは12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で6月13日に開催するオールスター戦にファン投票で選出された94選手を発表し、J1はGK早川友基（鹿島）が最多の21万7016票を獲得した。J1の東は鹿島の鈴木優磨らが選ばれ、西は中谷進之介（G大阪）が8万1165票で最多だった。J2・J3の東B組ではポジション別の上位に59歳の