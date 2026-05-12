石油元売り大手の出光興産とコスモエネルギーホールディングスは12日、2027年3月期の連結純利益が前期と比べて大幅な減益となる見通しだと発表した。ホルムズ海峡が夏以降に通航可能となるのを前提に、原油価格が段階的に下落すると予測。調達時の高値との価格差が業績に響くとした。出光は27年3月期から国際会計基準（IFRS）に変更し、純利益を750億円と予想した。26年3月期は1719億円だった。コスモは27年3月期を40.6％減の4