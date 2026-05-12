上空を飛ぶ輸送機の後部ハッチから次々と飛び降りるのは、イギリス陸軍の医療部隊です。大量の物資をぶら下げ、パラシュートで降りた地は、下船した1人がハンタウイルスに感染した疑いのある、イギリス領のトリスタン・ダ・クーニャ島。南大西洋にぽつんと浮かぶ島です。患者は、集団感染が発生した疑いのあるクルーズ船「MVホンディウス号」から4月下船していました。パラシュートで物資を届けた理由、それは…。イギリス陸軍 医