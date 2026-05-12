自転車の交通違反に反則金が科される青切符制度の導入から1カ月余り。ルールを守る人の自転車の走行の妨げになりかねない新たな問題が浮上しています。オフィスビルや商業施設が立ち並ぶ東京の青山通り。原則車道通行の自転車は、この4月の制度変更で歩道を走ると反則金の対象となりました。自転車は青く塗られた専用レーンを走っていました。しかし、自転車専用レーンの上にずらりと並ぶ路上駐車や停車する車。専用レーンの上を走